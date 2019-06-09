Украина затребовала от Бангладеша объяснений причин аресте шести украинцев

Посольство Украины в Бангладеш требует объяснений об аресте шести украинцев. По информации местных СМИ, еще 3 июня суд арестовал их по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками.

Посольство Украины в Индии требует от МИД Бангладеш объяснить причину задержания и ареста украинцев в этой стране, сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своем Твиттере.

«Консул обратился в МИД Бангладеш, завтра проведет встречу в посольстве Бангладеш в Дели и готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины», – написал дипломат.

Кирилич также сообщил, что посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными.

Де б не затримали українців за кордоном, а нещодавно – в Бангладеш, #КонсулПоруч: він звернувся до МЗС Бангладеш, завтра проведе зустріч у Посольстві Бангладеш в Делі і готує відрядження до Бангладеш з метою відвідання в закладі тримання громадян України. pic.twitter.com/7voNxsxhxf — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 9, 2019

По информации бангладешского издания «BDNews24», украинцев задержали еще 31 мая по подозрению в мошенничестве с банкоматами.

Задержанные прервали связь между банкоматами и главными серверами с помощью телефонных звонков и сняли деньги, цитирует издание местную полицию. Правоохранители утверждают, что средства снимали с банкоматов банка «Dutch-Bangla Bank». Со счетов банка якобы сняли около 3,5 тыс. долларов.

Издание также пишет, что 3 июня суд арестовал шестерых украинцев на трое суток и приводит их имена: Денис Витомский (20 лет), Назарий Вознюк (19), Владимир Трищинский (37), Сергей Украинец (33), Олег Шевчук (46) и Валентин Соколовский (37).

Напомним, в прошлом году на киевском рынке задержали 24 нелегальных мигранта из Бангладеш.