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Украина затребовала от Бангладеша объяснений причин аресте шести украинцев

Посольство Украины в Бангладеш требует объяснений об аресте шести украинцев. По информации местных СМИ, еще 3 июня суд арестовал их по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками.

Посольство Украины в Индии требует от МИД Бангладеш объяснить причину задержания и ареста украинцев в этой стране, сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своем Твиттере.

«Консул обратился в МИД Бангладеш, завтра проведет встречу в посольстве Бангладеш в Дели и готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины», – написал дипломат.

Кирилич также сообщил, что посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными.

По информации бангладешского издания «BDNews24», украинцев задержали еще 31 мая по подозрению в мошенничестве с банкоматами.

Задержанные прервали связь между банкоматами и главными серверами с помощью телефонных звонков и сняли деньги, цитирует издание местную полицию. Правоохранители утверждают, что средства снимали с банкоматов банка «Dutch-Bangla Bank». Со счетов банка якобы сняли около 3,5 тыс. долларов.

Издание также пишет, что 3 июня суд арестовал шестерых украинцев на трое суток и приводит их имена: Денис Витомский (20 лет), Назарий Вознюк (19), Владимир Трищинский (37), Сергей Украинец (33), Олег Шевчук (46) и Валентин Соколовский (37).

Напомним, в прошлом году на киевском рынке задержали 24 нелегальных мигранта из Бангладеш.

Источник POLITua BDNews24
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