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Россия продолжает нарушать минские соглашения об отведении сил от линии фронта на Донбассе

Российские оккупационные формирования вновь сорвали разведения сил в Станице Луганской на Донбассе.

8 июня российские оккупационные силы на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую, чем снова сорвали разведения сил и средств на этом участке, запланированное на 16 июня, сообщает в воскресенье пресс-центр штаба ООС.

«8 июня, с 20:55 по 21:35 вооруженные формирования Российской Федерации по направлению населенного пункта Николаевка в который раз совершили обстрел населенного пункта Станица Луганск из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС заявили, что это в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности по разведению сил и средств на данном участке местности, которое было спланировано на 16 июня.

Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток.

«Учитывая указанное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 «Станица Луганская», может быть 17 июня 2019 года, только при условии сохранения режима «Тишины» к указанному сроку», – говорится в заявлении.

#ООС #операція_ОС_СЦКК #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation8 червня, з 20:55 по 21:35 збройні формування Російської…

Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Zaterdag 8 juni 2019

Напомним, что после заявлений в Минске Леонида Кучмы об отказе от ответного огня, на Светлодарской дуге погибли двое украинских военнослужащих из полка «Азов».

Источник Пресс-служба штаба ООС
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