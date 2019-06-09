В зоне отчуждения Чернобыля задержали незаконно проникшую группу сталкеров

На проникновение в зону отчуждения любителей экстремального туризма подтолкнул просмотр сериала «Чернобыль».

Пограничники Житомирского отряда совместно с работниками Нацполиции задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции трех мужчин, жителей Ровно и Ровенской области, информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины в воскресенье, 9 июня.

«Трое молодых людей, пересекая заградительный забор зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, пешком пробралась на запретную территорию вне установленных пунктов контроля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины были в «полной амуниции» и захотели попасть в запретную зону после просмотра сериала «Чернобыль» с целью экстремального отдыха.

Мужчин задержали правоохранители. За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, составили административные документы.

Ранее сообщалось, что в связи с выходом мини-сериала «Чернобыль», поток туристов в этом году может увеличится в два раза, из-за чего туроператоры будут расширять маршруты и готовить новые туристические локации.

Мини-сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb). «Чернобыль» на первом месте с оценкой 9,6 балла из 10.