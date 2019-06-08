Не было никакой Украины, когда Запорожская Сечь вошла в состав Российской империи, – Путин

Путин на международном форуме рассказал о «вхождении Запорожской Сечи в состав Российской империи». Путин заявил, что «со временем Украина сформировалась на окраине империи».

Нацлидер России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума назвал украинцев и русских одним народом и добавил, что изначально «не было никакой Украины», сообщает российские издание «Московский Комсомолец».

«Я считаю, что белорусы, русские и украинцы – единый народ, много раз об этом говорил. В свое время не было никакой Украины. Когда Запорожская Сечь вошла в состав Российской империи, они же не входили как украинцы, а как русские. Там определялось что? История, язык, вера, религия. И все считали себя русскими. Потом с развитием Украины она формировалась на окраине империи. Близость к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание, на самом деле, ничего здесь нет предосудительного», – цитирует заявление Путина российское пропагандистская площадка «Новороссия».

Также он добавил, что перед Первой мировой войной страны, готовившиеся к конфликту с Россией, «начали развивать идею украинской идентичности, расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать».

«Ну и у части населения действительно сформировалась собственная идентичность. Ничего здесь страшного нет, это естественный процесс. Поэтому мы относимся к этому с пониманием и уважением», – сказал нацлидер России.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «хорошим актером», но для государственных дел у него мало опыта и знаний. Также лидер РФ выразил надежду «когда-нибудь познакомиться с Зеленским».

В марте 2014 года Россия аннексировала автономную республику Крым, а весной и летом 2014 года оккупировала часть в Донецкой и Луганской областей. В отношении России действуют многочисленные международные санкции за агрессию в отношении Украины.