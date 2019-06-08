Подконтрольные Медведчуку телеканалы игнорируют съезд партии Смешко «Сила и Честь»

Телеканалы «112 Украина», «NewsOne», и ни один российский телеканал не транслируют съезд партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. Также на Западе отсутствуют съемочные группы этих масс-медиа, передает «Depo.Головна».

Трансляцию в то же время можно смотреть на личном канале Игоря Смешко в YouTube и распространяется на страницах и группах в Facebook.

Отметим, что съезд проходит в Торгово-промышленной палате Украины (ул. Большая Житомирская, 33).

Видеотрансляция съезда партии "Сила и Честь" Игоря #Смешко, которую игнорируют подконтрольные #Медведчук медиа-ресурсы, такие, как «112 Украина» и «NewsOne». Geplaatst door Crazy News UA op Zaterdag 8 juni 2019

Напомним, недавно разгорелся скандал, когда нынешний руководитель штаба Смешко и его давний соратник Дмитрий Гордон был вынужден уйти с канала «112 Украина», поскольку он ретранслирует очень большое количество откровенной антиукраинской пропаганды.

Уходя с телеканала Гордон подчеркнул в своем заявлении, что на канале «112 Украина», как и на «NewsOne», Медведчук и его соратники используют очень много эфирного времени для откровенной пропаганды идей «русского мира».

«Очень много людей, которые пропагандируют идеи «русского мира», идеи близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи «русского мира», как это делает Медведчук. У меня нет к нему особых претензий, я с ним не знаком, я его видел три раза в жизни, но мне очень плохо потому, что я выхожу в эфир на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют «русский мир». В последнее время ко мне все чаще подходят люди и говорят: «Вам не стыдно? Или вы – человек Медведчука?». А я никогда не был человеком Медведчука, и мне действительно стыдно. Поэтому я принял трудно для себе решение: я больше не буду выходить в эфиры на «112-м канале» и на канале «NewsOne» ни гостем, ни ведущим. Сегодня последний мой эфир», – сказал журналист.

Напомним, что лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко намерен судится со всеми распространителями фейков о нем. За последнее время информационное пространство Украины накрыла волна фейков с информацией направленной на дискредитацию лично Игоря Смешко и его политической партии «Сила и Честь».