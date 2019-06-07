Бойко и Медведчук находятся в Санкт-Петербурге у главы «Газпрома» Миллера

Лидеры пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко и Виктор Медведчук (кум Владимира Путина) в пятницу приехали в Санкт-Петербург к главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Трансляцию их встречи и брифинг по итогам вел телеканал «112 Украина», который принадлежит соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

Бойко и Медведчук обсуждали с Миллером газовый вопрос, так как «Газпром» хочет возобновить продажу газа в Украину.

«В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа в Украину», – заявил Миллер.

Он пожаловался, что «нет никаких сигналов» от президента Владимира Зеленского.

Напомним, что Бойко и Медведчук возглавляют список бывших «регионалов», которые идут на выборы в Верховную Раду от ОПЗЖ.