СБУ предотвратила теракт в Запорожье

Бомба была заложена в людном месте, рядом с детской площадкой.

Служба безопасности Украины сообщила, что в Запорожье планировали масштабный теракт в людном месте – злоумышленники собирались заложить взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки, сообщается на странице СБУ в Facebook.

По данным спеслужбы, сдетонировать бомба должна была после телефонного звонка.

«Выбор места был сознательный. После закладывания взрывчатку злоумышленник отправился в отель, где остановился, собираясь привести бомбу в действие. Включив новости, он понял, что ЧП не произошло, и вернулся на место, чтобы выяснить причину», – говорится в сообщении.

СБУ попередила потужний теракт у Запоріжжі СБУ попередила потужний теракт у Запоріжжі. Деталі – згодом на сайті Служби Geplaatst door Служба безпеки України op Vrijdag 7 juni 2019

Мужчина, который собирался произвести взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка. Он задержан.

По словам правоохранителей, взрывчатка состояла из 1,5 кг пластида, зона поражения от взрыва – до 10 метров. На время разминирования были эвакуированы жители близлежащих домов.

Позже стало известно, что готовившийся теракт был попыткой покушения на представителя УПЦ МП митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки. Митрополит Лука, входивший в состав Синода РПЦ, известен своей ярой антиукраинской позицией. СБУ удалось предотвратить межконфессиональный скандал.

Напомним, ранее СБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ на встрече выпускников в России. Он готовил покушения на сотрудников украинских спецслужб.