Близкий к Коломойскому экс-глава «Укртранснафта» Лазорко вернулся в Украину

В конце мая суд снял Лазорко с розыска.

Бывший председатель правления АО «Укртранснафта» Александр Лазорко вернулся в Украину, сообщил в Facebook председатель партии «Укроп», внефракционный народный депутат Тарас Батенко.

Он также опубликовал фото с Лазорко.

«С дорогим мне человеком – Александром Ивановичем Лазорко, с возвращением в Украину и новых побед! Привет всем друзьям», – написал Батенко.

З дорогою мені людиною – Олександром Івановичем Лазорком, з поверненням в Україну і до нових перемог! Вітання усім друзям! Geplaatst door Taras Batenko op Donderdag 6 juni 2019

Лазорко возглавлял «Укртранснафту» с 2009-го по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы «Приват» – Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности Украины. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами «Привата»; незаконные расходы на страхование в ПАО «Укртранснафта»; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией «Синтез Ойл» (связана с группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

Лазорко сняли с розыска в мае месяцы, по решению суда.

Коломойский в интервью «Левому Берегу» рассказывал, что Лазорко переехал в Лондон и оформил там политическое убежище.