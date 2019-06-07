В Богуслав молния ударила в купол Свято-Троицкой церкви

Свято-Троицкая церковь является памятником архитектуры. В результате удара молнией возник сильный пожар, который удалось потушить только утром. Жертв и пострадавших нет.

В городе Богуслав в результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«7 июня в 00:59 в г. Богуслав результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (является памятником архитектуры). В 6:00 пожар ликвидирован на площади 144 кв. м», – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

В социальных сетях местные жители опубликовали видео тлеющей крыши церкви после ликвидации пожара.

Пожар в Богуславе. Горела церковь после удара молнией. Geplaatst door Oleg Ivanovich Shro op Vrijdag 7 juni 2019

Напомним, ранее в Благовещенском Кировоградской области от удара молнии загорелось здание здание районной госадминистрации.

Об этом сообщал народный депутат Вадим Денисенко на своей странице в Facebook.

«Город Благовещенское (бывшая Ульяновка) в Кировоградской области. Молния ударила в здание райадминистрации и оно сгорело. Визуально, на восстановление нужно миллионов десять», – написал нардеп.

Управление ГосЧС в Кировоградской области сообщило, что информация о пожаре поступила в 18:10 4 июня.

Пожар охватил 300 кв. м кровли здания. На тушении работали шесть единиц техники и 25 спасателей из Благовещенского, Гайворона, Головановска и местные пожарные команды сел Данилова Балка и Иосиповка.

«В городе нет канализации (вырезали в девяностые годы) и последние десятилетия нечистоты идут прямо в реку. Все эти годы власти разводят руками и говорят, что нет денег (нужно миллионов 12-15). Простой вопрос: на что завтра местные власти будет выпрашивать деньги: на канализацию или на собственное здание?», – добавил Денисенко.

Місто Благовіщенське (колишня Ульянівка) на Кіровоградщині. Блискавка вдарила в будівлю райадміністрації і вона згоріла…. Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 4 juni 2019

Также два человека погибли в Херсонской области от ударов молний. Первый несчастный случай произошел возле села Раденское Алешковского района. Также на поле возле села Шкуринивка в Белозерском районе мощный разряд убил 59-летнего мужчину.