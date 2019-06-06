СБУ разоблачила российского агента готовившего покушения на офицеров украинских спецслужб

Завербованный ФСБ офицер запаса ВСУ, который пытался вербовать сотрудников СБУ и готовил покушения на отдельных офицеров украинских спецслужб.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность агента российского ФСБ, сообщает пресс-служба ведомства на странице СБУ в Facebook.

Правоохранители задокументировали, что для выполнения задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинских спецслужб.

«Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова», – говорится в сообщении.

Фото с задержания и обыска агента ФСБ. Фото с задержания и обыска агента ФСБ. Фото с задержания и обыска агента ФСБ. Фото с задержания и обыска агента ФСБ. Пред 1 из 4 След

Контрразведчики СБ Украины установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины агент был связан и оперативно подчинен представителю так называемой «МГБ ДНР» – гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу, 1961 г. рождения.

«В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменен на пленных военнослужащих ВС Украины», – отмечается в сообщении СБУ.

Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины.

«Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ», – сообщает СБУ.

В ходе проведения обыска по месту жительства агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера «Феникс» с временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.

«Офицеру запаса объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», – подчеркивается в сообщении.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність агента російської… Geplaatst door Служба безпеки України op Donderdag 6 juni 2019

Продолжается досудебное расследование.