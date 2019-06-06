Торговля с ОРДЛО будет будет классифицироваться, как финансировании терроризма, – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предупредил, что торговля с предприятиями в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей будет подпадать под статью 258-5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма, говорится на Facebook-странице генпрокурора.

«Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017-го. После того, как террористы «национализировали» украинский государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет», – написал генпрокурор.

Торгівля з підприємствами на окупованих територіях можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні. Як це… Geplaatst door Юрій Луценко op Donderdag 6 juni 2019

Напомним, 5 июня на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске было объявлено о подготовке к снятию экономической блокады ОРДЛО по предложению Леонида Кучмы и Владимира Зеленского.

Экономические связи с оккупированными территориями Украина прекратила в марте 2017 года в ответ на произвольный захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.