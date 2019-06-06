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Техника из ситуационной комнаты президентской администрации найдена в Госуправлении делами

Техника из ситуационной комнаты осталась в Администрация президента и находится на учете Госуправления делами. Версия об аренде оборудования не подтвердилась.

Администрация президента Украины опровергла заявление пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко об аренде оборудования для ситуационной комнаты, говорится в ответе Администрации на запрос агентства «Українськi Новини».

«Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели», – сказано в ответе.

Ответ на запрос.

Согласно информации Администрации, в 2018 году по требованию Администрации президента Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84 дюйма на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи. На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.

Таким образом Администрация президента подтвердила заявление бывшего замглавы АП Дмитрия Шимкива о том, что это оборудование никуда не исчезало и не вывозилось.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации Президента исчезли. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения оборудования.

Источник Українські Новини
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