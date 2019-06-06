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Facebook фактически легализовал «паспорта «ДНР», – Юрий Карин

Facebook заблокировал аккаунт координатора группы «Информационное Сопротивление» Тымчука, после публикаций о незаконной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Вчера Facebook заблокировал профиль координатора группы «Информационное Сопротивление», народного депутата Дмитрия Тымчука. Аккаунт Тымчука был заблокирован после массированных жалоб на пост о получение российского паспортов оккупационной администрацией «ДНР», в частности Денисом Пушилиным, сообщается на информационном портале группы.

«Это произошло в результате массированной атаки жалобщиков, которым не понравилось, что группа «Информационное Сопротивление» публикует информацию о незаконной выдаче Россией паспортов гражданам Украины на оккупированной части Донбасса. В частности, особую истерику вызвала публикация сведений о получении российских паспортов лидером бантустана «ДНР» Денисом Пушилиным и другой «руководящей» челядью», – отметил координатор «Информационного Сопротивления» Юрий Карин.

«Позиция Facebook в данном случае более чем странная. Фактически администрация соцсети признала «паспорт «ДНР» и другие филькины грамоты официальными документами, содержащими персональные данные. Чем косвенно признала саму «ДНР», а также поддержала незаконную выдачу паспортов Россией», – добавил он.

«Группа «Информационное Сопротивление» считает случившееся угрозой национальным интересам. Ведь Дмитрий Тымчук является одним из тех, кто не даёт забыть украинскому обществу и международным партнерам, что в Украине – война, несмотря на новые «примирительные» веяния», – подытожил координатор «Информационного Сопротивления».

Напомним, что Путин подписал указ упрощающий получение российского гражданства жителями оккупированной части Донбасса.

Источник Информационное Сопротивление
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