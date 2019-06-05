Филарет отказывается признавать Собор Православной церкви Украины прошедший 15 декабря 2018 года

Почетный патриарх Филарета и его сторонники отказались признать поместный собор УПЦ КП 15 декабря 2018 года, на котором было принято решение о самороспуске Киевского патриархата. На информационном портале «Церква.Інфо», который контролируется Филаретом, что это было ситуативное собрание, подписавшее недействительный документ.

«Собрание, которое было 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным собором, которое по требованию для участия в Объединительном соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняло формальный, ситуативный документ, который не имеет юридической силы, а был необходим для участия в Объединительном соборе украинского православия. В случае неподписания подобного документа представители Вселенского патриархата отказывались начинать Объединительный собор в Большой Софии», – говорится в комментарии пресс-службы Киевского патриархата.

Опубликованное накануне видео, на котором сам Филарет подписывается под роспуском Киевского патриарахат, «четко и понятно подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП». В заявлении говорится, что это должно быть очевидно «каждому умному человеку».

Напомним, в начале мая стало известно, что Филарет до сих пор считает себя патриархом УПЦ КП, продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать. 28 мая издал новый указ от имени УПЦ Киевского патриархата, запретив священнослужение ректору Киевской православной богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку.

29 мая предстоятель ПЦУ Епифаний объявил документы, издаваемые от имени Киевского патриархата и «вносящие смуту среди клира города Киева», недействительными. Позже были опубликованы доказательства ликвидации Киевского патриархата.

Филарет управляет приходами Киевской епархии в составе поместной Православной церкви Украины.