Украина продлила действие двух договоров с США на пять лет

В рамках этих договоров США выделяет средства на поддержку приоритетных секторов развития экономики Украины.

Кабинет министров 5 июня продлил до 2025 года действие двух договоров между Украиной и США – соглашения о содействии прозрачным процессам управления при участии общин и соглашения об устойчивом экономическом развитии на широкой общественной основе, говорится на сайте Минэкономразвития Украины.

В рамках этих соглашений правительство США выделило более 200 млн долларов на поддержку приоритетных секторов развития Украины.

Продление действия соглашений позволит определить новые направления помощи до 2025 года: развитие кибернетической безопасности, антикоррупционной деятельности, реформирование финансового сектора, развитие конкурентной экономики, борьба с торговлей людьми, развитие и усиление демократии в Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.