В аэропорту «Борисполь» опровергают информацию о готовящейся забастовке работников

Международный аэропорт «Борисполь» опровергает информацию о возможной забастовке своих работников, сообщила пресс-служба аэропорта, предает «Левый Берег».

«В последнее время в социальных сетях и СМИ распространяется недостоверная информация по поводу якобы забастовок «работников аэропорта «Борисполь» и парализации его работы. Обращаем внимание на то, что данная информация является некорректной, манипулятивной и вводящей в заблуждение», – сказано в сообщении.

Аэропорт сообщает, что отслеживает деятельность всех юридических лиц и физических лиц – предпринимателей в соответствии с генеральным договором.

«Ситуация, которая возникла с ООО «Аэрохендлинг» имеет признаки точечной и никаким образом не влияет на работу аэропорта «Борисполь», – сказано в сообщении.

Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме и призывает коллег пользоваться информацией из официальных источников и проверять факты прежде чем распространять информацию.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что независимый профсоюз авиаработников ООО «Аэрохендлинг», занимающихся наземным обслуживанием пассажиров аэропорта «Борисполь» планирует забастовку из-за трудового конфликта между работниками и руководством компании.