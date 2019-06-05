Смешко пообещал журналистам отдать “млн долларов”, которые якобы платят за место в списке его партии

Против лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко началась заказная информкампания, которая обвиняет его в продаже мест в выборном списке партии.

В украинские СМИ сделан вброс информации, с целью опорочить лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. Речь идет о якобы «продажи мест в партийном списке на выборах Верховной Рады», что является заведомо ложной информацией, сообщается на странице партии Игоря Смешко «Сила и Честь» в Facebook.

«Друзья, сегодня в информполе были вброшен не первый, но, судя по методам ведения кампании конкурентами, далеко не последний фейк о том, что места в партии Игоря Смешко «Сила и Честь» продаются. Поскольку у нас с вами впереди полтора месяца напряженной борьбы, давайте вместе учиться (и учить опытных журналистов, которые, оказывается, не знают элементарных вещей в журналистике) отличать грязные вброс от правды», – говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель избирательного штаба партии “Слава и Честь” Дмитрий Гордон также опроверг информацию журналистки “1+1” Ольги Василевской. Она со ссылкой на свои источники заявила, что нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Домбровский купил себе место в проходной части списка партии “Сила и честь” за $3 млн, а за экс-главу таможни Анатолия Макаренко его спонсоры – сопредседатель депутатской группы в Раде “Партия “Відродження” Виталий Хомутынник и бизнесмен Павел Фукс – якобы заплатили $1,5 млн. Автор поста добавила, что, по ее данным, Хомутынник “оптом” купил в партии Смешко 15 проходных мест за $15 млн.

“Если называть вещи своими именами – это чистое вранье. Я как начальник штаба принимал участие лично вместе с Игорем Петровичем в распределении мест в списке. И я лично предложил ему около 10, может быть, даже и больше людей, которые, на мой взгляд, являются порядочными, чистыми, медийными, заслужившими право заседать в украинском парламенте… Поверьте, когда все увидят список партии Смешко, а он будет выставлен на всеобщее обозрение, они приятно удивятся. Там будут действительно признанные моральные авторитеты, люди, которые себя зарекомендовали порядочностью, профессионализмом, патриотизмом, своим отношением к нашей стране”, – подчеркнул Гордон.

Он призвал сообщать в полицию о попытках получить деньги за место в партии “Сила и честь”.

“Ни одно место в партии “Сила и честь” не продавалось, я подчеркиваю – ни одно место. Более того, если кто-то услышит, что места в партии Смешко продаются – бейте тревогу. Если к кому-то из вас придут и скажут: “Пожалуйста, дайте деньги за место в партии Смешко”, – тут же заявляйте в полицию.

В заявлении партии также отмечается, что если журналисты, пишущие фейки о Смешко, предоставят доказательства покупки мандатов за деньги, то тогда он готов отдать их журналистам.

Напомним, что партия «Сила и Честь», по данным соцопросов, преодолевает 5% барьер и проходит в Верховную Раду Украины.