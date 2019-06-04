Генпрокуратура Украины представила очередные доказательства участия России в войне на Донбассе

Найдены корпус от реактивной штурмовой гранаты «Таволга» и амуниция в характерной для ВС РФ камуфляжной окраске.

Генеральная прокуратура Украины получила очередные доказательства военного присутствия Российской Федерации на территории Донецкой области, информирует пресс-служба ГПУ.

«В ходе осуществления следственных (розыскных) действий в зоне проведения операции Объединенных сил сотрудниками ГПУ совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ выявлен корпус от реактивной штурмовой гранаты «Таволга», поставляемой по заказу Вооруженных Сил РФ. Указанный корпус найден на оставленных позициях российско-террористических войск в окрестностях населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области», – говорится в сообщении.

Представленые доказательства. Представленые доказательства. Представленые доказательства. Пред 1 из 3 След

На этом же месте выявлена амуниция в характерной для Вооруженных Сил РФ камуфляжной окраске, а именно: два шлема защитных, бронежилеты 6Б45 и 6Б45-1.

Кроме этого, при поисковых мероприятиях на этом же месте вместе с вышеуказанными предметами обнаружен автоматический гранатомет АГС-17 и стакан кассеты КПОМ 2 к противопехотной мине нажимного действия.

«По предварительной информации Генштаба ВСУ, указанные средства поражения на обеспечении Вооруженных Сил Украины не состоят. Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных Сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.