У пресс-секретаря Зеленского выявлен конфликт интересов

Журналистка Юлия Мендель, ставшая пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского, могла допустить конфликт интересов, публикуя статьи в «The New York Times» во время конкурса на должность в АП, пишет «CNN».

У Мендель в мае вышло три публикации в «The New York Times», в том числе скандальная статья о роли бывшего вице-президента США Джо Байдена в отставке генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Материал под названием «К Байдену возникли вопросы о конфликте интересов, которые продвигаются Трампом и его союзниками» только в 19-м абзаце упоминал, что никаких доказательств против Байдена нет.

Статья вышла 1 мая, а уже 3 мая Мендель отправила резюме Зеленскому.

Несмотря на это, после этого она выпустила еще две статьи. Одна из них была написана заранее, поэтому в «The New York Times» не видят проблемы в ее публикации.

Другая статья касалась роспуска Верховной Рады Зеленским. Пресс-секретарь «The New York Times» сообщил, что в газете узнали о намерении Мендель присоединиться к команде Зеленского только на прошлой неделе. В противном случае с ней бы прекратили сотрудничество «из-за серьезного конфликт интересов».

Напомним, что Мендель выбрали пресс-секретарем Зеленского из четырех тысяч кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах «ICTV», «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Несколько лет как журналист сотрудничает с «The New York Times». Также она писала для украинского «Forbes» и американского «Politico».