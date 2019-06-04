Православная церковь Украины предоставила доказательства ликвидации Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет собственноручно поставил подпись под принятым на Поместном соборе решением о ликвидации Киевского патриархата.

Поместная Православная церковь Украины опубликовала фрагмент видеозаписи собора от 15 декабря 2018 года, на котором зафиксирована ликвидация Украинской православной церкви Киевского патриархата. Соответствующее видео выложено на YouTube-канале ПЦУ.

«Аудио и видео, опровергающие утверждение, что «такого Собора не было», – говорится в комментарии под записью.

Как видно, на поместном соборе было озвучено предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к новой Православной церкви Украины. Лично Филарет на это сказал: «Ну, давайте».

Все участники мероприятия подняли руки в знак согласия, кроме одного священнослужителя. Он заявил, что против ликвидации церкви, потому что не верит Петру Порошенко и его обещаниям.

После этого Филарет собственноручно поставил подпись под проголосованным документом.

Напомним, что ранее Филарет заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.