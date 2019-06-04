В Украине проходят акции за отставку министра внутренних дел Авакова

Пикеты проходят в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве и других городах

Массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку проходят в крупных городах Украины под управлениями полиции, сообщили «Украинской Правде» в Центре противодействия коррупции.

Отмечается, что в городах Украины проходят стихийные пикеты под зданиями управлений Национальной полиции в связи со смертью 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, в убийстве которого подозревают полицейского.

По данным ЦПК, горожане несут ко входам местных отделений полиции цветы, детские игрушки, а также зажигают свечи.

«Пикеты проходят в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве и других городах», – говорят в общественной организации.

В Twitter они выкладывают фото с акций протеста. Вот, например, пикет в Днепре:

В Киеве протестующие зажгли свечи в память о погибшем ребенка под МВД Украины.

Напомним, что 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.

Сотрудники полиции сначала утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли около места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Но после операции стало известно, что ребенок не падал, а у него проникающее огнестрельное ранение головы.

После этого полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого «обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки».

В полиции Киевской области 1 июня вечером изложили свою версию событий, якобы сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе «пристреливал» ружье и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок».

По данным прокуратуры, сотрудники патрульной полиции 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом решили развлечься, постреляв из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах в месте, где могли находиться люди.

Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.

3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.

Позднее действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору. Им грозит пожизненное заключение.

4 июня Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Прокуроры утверждают, что выстрел именно Приходько стал причиной гибели ребенка.

Такую же меру пресечения суд избрал и для второго подозреваемого Владимира Петровца.