На брифинг к Зеленскому не пустили полсотни журналистов

Президент Владимир Зеленский провел брифинг несмотря на то, что не все журналисты, собравшиеся его освещать, успели пройти проверку охраны, сообщил вчера журналист «Українських Новин» с места события.

Согласно анонсу, брифинг должен был состояться в 13:00 на крыльце Администрации Президента без предварительной аккредитации для СМИ.

В то же время около 12:50 журналистов попросили выстроится в очередь и пройти проверку в здании Администрации.

По словам некоторых корреспондентов, при проверке охрана отбирала у сотрудников СМИ мобильные телефоны несмотря на то, что для журналистов многих СМИ мобильный телефон является единственным рабочим инструментом, заменяющим компьютер, планшет, видео- и фотокамеру.

Корреспонденту Українських Новин не удалось попасть на брифинг, поскольку в 13:30 он еще находился в очереди, а брифинг в это время начался и спустя несколько минут закончился.

Той випадок, коли хочеться аплодувати )) з невідомих причин брифінг Зеленського та Кучми перенесли з ганку у будівлю… Geplaatst door Alena Litvinava op Maandag 3 juni 2019

На тот момент в очереди находились ещё около 50 журналистов разных изданий.