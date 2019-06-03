Россия пытается оправдать вторжение в Крым на заседание Гаагского трибунала ООН

Представители Российской Федерации на сегодняшнем заседании Международного суда ООН пытались оправдать вторжение в Крым и отвлечь внимание судей от обвинений со стороны Украины, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров после сегодняшних слушаний по делу «Украина против России», сообщает «Укринформ».

«Они, представители РФ, ищут такие доводы, чтобы оправдать свое вторжение в Крым – это первое. Во-вторых, они ищут свои доводы для того, чтобы отвлечь внимание суда от тех обвинений, которые есть с украинской стороны», – подчеркнул Чубаров.

Он напомнил, что решение Международного суда ООН, который два года тому назад постановил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке, выполнено не было.

«Россия ничего не выполнила, и более того, она пыталась ответить, что у крымских татар все в порядке в Крыму. И сегодня, спустя два года после промежуточного решения, мы слышим о том, что Россия вообще пытается доказать, что этот вопрос не является юрисдикцией Международного суда ООН. Наглость просто безграничная», – возмутился Чубаров.

За два года позиция российской стороны в Международном суде ООН по делу «Украина против России» не изменилась, поэтому ничего нового во время сегодняшних слушаний украинские представители не услышали.

Об этом заявила руководитель отечественной делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль после трехчасового судебного заседания, посвященного предварительным возражениям Российской Федерации, сообщает корреспондент «Укринформ» в Гааге.

«Я не могу комментировать, почему россияне повторяют то же самое, что они уже говорили два года тому назад, на что получили четкую юридическую позицию. Я думаю, что суд должен определиться еще раз для того, чтобы они это услышали. Но это очень типичная их позиция. Они продолжают называть революцию мятежом, они продолжают рассказывать о гражданской войне», – сказала Зеркаль.

По ее словам, таким образом РФ затягивает судебный процесс.

«Это, действительно, затягивание процесса, поскольку суду еще понадобится время на принятие решения – это до конца года, а после этого россиянам будет предоставлено еще 13 месяцев на подготовку меморандума. То есть, все это делается для того, чтобы затянуть процесс», – заявила руководитель украинской делегации.

Напомним, что Украина обратилась в суд ООН еще в январе 2017 года. Она требует от Российской Федерации возмещения убытков за продолжающиеся и систематические нарушения международных конвенций.

19 апреля 2017 года по иску суд в качестве обеспечительной меры обязал Россию разрешить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму. Кроме того, как на Россию, так и на Украину возложено обязательство избегать нарушения конвенции о расовой дискриминации. Также суд потребовал сделать все необходимое, чтобы уладить конфликт на Донбассе мирным путем.

В то же время в обеспечительных мерах по части иска о финансировании Россией терроризма Украине было отказано.

12 июня 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум с доказательствами на 17 500 страницах. Россия должна подать свой встречный меморандум до 12 июля 2019 года.

Вместо этого Россия 12 сентября 2018 года передала на рассмотрение МС ООН свои предварительные замечания, касающиеся отсутствия у суда юрисдикции для рассмотрения дела. Украине дали время до 14 января 2019 года для подачи письменной позиции по поводу этих замечаний. После этого должны состоятся устные слушания.