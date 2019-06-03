Кучма возвращается в минский переговорный процесс

Зеленский снова заявляет о попытке прекращения войны на Донбассе, путем переговоров в Минске.

Президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму. Он сказал об этом на брифинге 3 июня, передает «Украинская Правда».

Глава государства рассказал, что встречался с партнерами из США, Германии, Франции и других стран Евросоюза и обсуждал очень важный вопрос для каждого украинца – прекращение войны на Донбассе.

«У нас есть общая позиция. Это возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандской формате и разблокировка Минского процесса. Уже 5 июня будет трехсторонняя встреча в Минске Во главе – я очень хотел и старался, чтобы это был профессиональный человек, которого уважают в Украине и в мире – с Леонидом Даниловичем Кучмой», – сказал Зеленский.

В свою очередь пресс-служба президента сообщила на сайте главы государства о встрече Зеленского с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на которой Зеленский представил Кучму как руководителя.

Отмечается, что участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

Напомним, что второй президент Украины Леонид Кучма представлял Киев в Трехсторонний контактной группе в 2014-2018 годах. В конце сентября 2018 года Кучма заявил о намерении завершить работу в ТКГ.

22 ноября стало известно, что президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 19 мая 2019 года Марчук сообщил о прекращении своей деятельности в Минском процессе.