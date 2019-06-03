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Навальный: Чернобыль показывает к чему приводит вранье власти

Постоянно вравшие власти СССР несут полную ответственность за произошедшую в Чернобыле катастрофу. Поэтому важно не допускать ложи власти своим гражданам.

Ложь властей приводит к трагедиям подобным чернобыльской катастрофе. Российская власть, как правопреемница СССР – целиком и полностью несет ответственность за случившуюся в Чернобыле трагедию, считает оппозиционный политик Алексей Навальный, посвятивший этому вопросу своей видеоблог на «Навальный LIVE».

«Чернобыльская катастрофа – это действительно чудовищная катастрофа, в которой виновата вот именно постоянная ложь. Омерзительная, гадкая ложь людей которые сидели в Москве и Киеве, всего этого сов6етского начальства», – заявил Навальный.

Навальный напоминает о то, что 1 мая 1986 года в Киеве несмотря на радиационную опасность была проведена первомайская демонстрация, что бы обмануть весь мир об отсутствии какой либо угрозы после аварии. И это хороший урок для вс6ех россиян о том, что нельзя позволять власти врать.

Навальный так же отметил, что российская пропаганда в буквальном смысле набросилась на американско-британскому сериалу «Чернобыль», рассказывающей о страшной трагедии произошедшей 26 апреля 1986 года

«Удивительным образом наши тележулики и пропагандисты взъелись на этот сериал», –

Пропагандистский телеканал «Россия 24» выпустила специальный «сюжет» посвященный сериалу «Чернобыль»,.

«Ужасные англичане, сняли ужастный сериал очерняющий тогдашнюю действительность», – резюмирует основной мессендж российской пропаганды Навальный.

Напомним, что HBO выпустил сериал «Чернобыль», в основу которого легла трагедия на атомной электростанции 1986-го года. Российкие Пропагандисты тут же взялись критиковать картину, называя ее заказом конкурентов Росатома, который очерняет историю Советского Союза. Навальный рассказывает почему это не так.

Источник Навальный LIVE
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