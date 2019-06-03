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Зеленского снова поймали на лжи: АП посещают олигархи

Автомобиль Пинчука заметили в Администрации президента. Олигарх приезжал на Банковую вечером в пятницу.

В пятницу, 31 мая, олигарх Виктор Пинчук непублично посетил Администрацию президента, пишет «Радио Свобода».

Автомобиль Пинчука заметили около 19 часов вечера, когда он выезжал из боковых ворот АП, где его ждал автомобиль сопровождения.

Автомобиль Пинчука на Банковой.

Кроме того, во вторник, 28 мая, возле этих же ворот журналисты видели автомобиль сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы.

Напомним, что 3 июня президент Владимир Зеленский объявил о возвращении Кучмы в Трехстороннюю контактную группу.

Кучма – тесть Пинчука.

Источник Радио Свобода
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