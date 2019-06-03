Роман Цимбалюк: «Голос» Вакарчука и «СиЧ» Смешка имеют высокие шансы зайти в Раду

При этом у лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко очень надежная и профессиональная информационная поддержка.

Политическая партия экс-кандидата в президенты Игоря Смешко может пройти в Верховную Раду на досрочных выборах. Такое мнение высказал в своем видеоблоге собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

«На парламентских выборах в Украине 5%-барьер прохождения в Верховную Раду могут преодолеть две новые политические силы», – заявил журналист.

Среди партий которые преодолевают 5% барьер Роман Цимбалюк выделяет партию «Голос» Святослава Вакарчука и партию «Сила и Честь» экс-кандидата в президенты Украины Игоря Смешко. По данным обнародованного сегодня соцопроса эти партии вплотную подошли к 5% порогу прохождения в Верховную Раду.

Так «Сила и Честь» Игоря Смешко уже набрала 4,9% украинских граждан готовых отдать свой голос за нее на досрочных парламентских выборах. В тоже время партия Вакарчука заметно уступает политсиле Смешко и может рассчитывать только на 3,3% голосов избирателей.

Объясняя возможность успеха партии Игоря Смешко на парламентских выборах Цимбалюк подчеркивает, что медийно лидера «Силы и Чести» поддерживает талантливый журналист Дмитрий Гордон.

«Если Гордон и дальше будет пиарить эту политическую силу, а он стал руководителем предвыборного штаба Смешко», – подчеркнул Цимбалюк в своем видеоблоге.

Напомним, что Игорь Смешко намерен судится со всеми информационными ресурсами распространяющими фейки о нем.