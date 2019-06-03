Партия «Сила и честь» Смешка вплотную находится возле проходного барьера

Две партии «Голос» Вакарчука и «Сила и Честь» Смешко – чуть ниже барьера, еще одна приближается к нему. При этом гарантировано в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах попадает только четыре партии.

Проходной барьер в Верховную Раду уверенно преодолевают только четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» , передает «Левый Берег».

Об этом свидетельствует социологический опрос Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, который был представлен на пресс-конференции в понедельник.

«Если посмотреть среди тех, кто определился и придет на выборы, мы можем увидеть только четыре партии, которые уверенно преодолевают 5%-ный барьер», – сказала глава правления Института им. Яременко, социолог Ольга Балакирева.

В это число входят «Слуга народа», связанная с Владимиром Зеленским, – 40,9%; пророссийская «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,1%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко – 10,5%; и «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 9,3%.

Еще две партии находятся вплотную возле проходного барьера. Это «Сила и Честь» Игоря Смешко (4,9%) и «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (4,8%).

Партию «Голос» Святослава Вакарчука готовы поддержать 3,3% респондентов, Радикальную партию Олега Ляшко – 2,7%, «Оппозиционный блок – Партия мира и развития» Вилкула-Новинского – 2,4%, националистов из «Свободы» – 2,3%.

Такое же мнение высказал в своем видеоблоге собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

«На парламентских выборах в Украине 5%-барьер прохождения в Верховную Раду могут преодолеть две новые политические силы», – заявил журналист.

Среди партий которые преодолевают 5% барьер Роман Цимбалюк выделяет партию «Голос» Святослава Вакарчука и партию «Сила и Честь» экс-кандидата в президенты Украины Игоря Смешко.

Другие политические силы, включая парламентскую «Самопомощь» (1,7%) и «Украинскую стратегию»» Владимира Гройсмана (1,5%) находятся очень далеко от 5%-го барьера.

Исследование проводилось в период с 15 по 31 мая. Всего были опрошены 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, что выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.