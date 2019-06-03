Доктор Комаровский: для меня оптимальная конфигурация – это союз Зеленский-Смешко

При этом Комаровский особо подчеркивает, что Смешко должен был быть президентом, а Зеленский премьер-министром.

Доктор Евгений Комаровский считает оптимальным для Украины союз президента Владимира Зеленского и лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко. Фрагменты прямого эфира на телеканале «Наш» медиаплатформы «Наш.Максі-ТВ» в спец-проекте «Гордон» опубликованы в «Instagram» на официальном аккаунте партии Игоря Смешко «Сила и Честь».

«Я всех своих раскладов не скрывал. Когда вы мне чуть ли не за год до выборов назвали пять фамилий, я Вам сказал, что я бы голосовал за Зеленского», – напомнил Комаровский.

В тоже время он подчеркнул, что самое важное это не менять своих принципов и взглядов. Поэтому докктор уверен в правильности своего выбора.

«Я вам скажу честно, главное для меня важно – нельзя менять свои взгляд: я свои взгляды сформировал и озвучил их публично», – подчеркнул Комаровский.

Комаровский отметил, что в настоящее время в Украине очень низкий уровень коммуникаций.

«Во-первых, чтобы я сейчас не ответил – это мнение, по поводу которого будет сказано, как это всегда бывает: «Иди лучше лечи». Это классика наших коммуникаций», – заявил доктор в эфире.

Он так же предостерег всех от огульных обвинений в свой адрес о проплачености своего мнения относительно кандидатов в президенты на выборах в первом туре и на парламентских выборах.

«Второе, как только я произнесу любую фамилию сейчас, то сотни тысяч людей напишут о том, что по видимому Комаровскому занесли от этой силы и так далее. Иногда даже думаешь, что это надо быть таким идиотом, чтобы ни у кого, ничего еще не взять», – особо подчеркнул Комаровский.

Но при этом доктор признался за кого на самом деле отдал свой голос в первом туре президентских выборов в Украине.

«Но, я в первом туре голосовал за Смешко. – Я назвал его лучшим президентом. Но сразу говорю, что у меня не было вообще никаких сомнений – за кого я должен голосовать», – подчеркнул Комаровский

«Более того, я честно скажу, что глубоко благодарен Владимиру Александровичу. При всех сомнениях которые были у меня в момент выбора: если бы мы выбрали не его, а его соперника – мирно бы это не закончилось», – поблагодарил Комаровский Зеленского за мирный переход власти в Украине.

Доктор Комаровский подчеркивает, что лично для него оптимальной конфигурацией политиков во власти в Украине стал бы политический союз президента Владимира Зеленского с лидером партии «Сила и Честь» Игорем Смешко.

«Я вам сказал это, по-моему, когда мы общались с вами перед вторым туром выборов: для меня оптимальная конфигурация – это союз Зеленского и Смешко. Это – для меня. Тогда я видел эту конфигурацию несколько иначе», – заявил доктор.

При этом Комаровский отметил, что оптимальным было бы сочетание сильного и опрятного Игоря Смешко в роли президента, а молодого и энергичного Владимира Зеленского продвигать на пост премьер-министра Украины, после победы на парламентских выборах.

«Я как раз думал, что если у нас зайдет Володя (Владимир Зеленский – ред.) в парламент с огромной силой и пойдет туда – в премьер-министры, а его прикроет матерый президент, который асс в дипломатической работе (Смешко), условно говоря, то это – крутая комбинация. Я говорю это просто, как любитель, который знает всех соучастников», подчеркнул Комаровский.

Доктор Комаровский категорически отрицает наличие у него финансового интереса в пиаре лидера партии «Сила и Честь» Игоре Смешко. Отвечая на вопрос Дмитрия Городона о возможной финансировании пиара в интересах Игоря Смешко, он

«Нет, не занес. Я Вам скажу честно, у нас был спор когда-то: я у него бутылку виски выиграл. Это один раз было», – утверждает Комаровский

Напомни, что накануне стало известно, что Игорь Смешко намерен судится со всеми изданиями распространяющими фейки против него.