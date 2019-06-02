Смешко намерен судится со всеми фейкометами

В ближайшие дни или недели лидер партии «Честь и Сила» Игорь Смешко готовится подать иски на все издания Украины публиковавшие фейки.

В Печерский районный суд Киева подан иск лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко о защите чести и достоинства против канала «ICTV» и Валентина Наливайченко, сообщил журналист и блогер Александр Коваленко на своей странице в Facebook.

Журналист так же напомнил, что неделю назад разгорелся скандал с каналом «112 Украина», который покинула главный редактор интернет-издания «ГОРДОН» Алеся Бацман, заявившая о неприемлемой политике канала и распространении фейковой информации, в частности касающейся того, что Дмитрий Гордон и лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко являются «людьми Медведчука».

«Данным фейковым вбросом «112 Украина» пытался отсечь часть голосов на тот момент кандидата в президенты Игоря Смешко, в пользу Анатолия Гриценко, регулярно участвующего в избирательных баталиях, но зачастую остававшегося на позициях аутсайдера. И, как известно, даже на этих выборах «настоящий полковник» пролетел. Тогда же, 17 мая, я сообщил о подготовке судебного иска относительного данного фейкового вброса», – отмечает Коваленко на своей странице.

Как сообщает журналист, в ближайшее время так же ожидается очень интересная «смена погодных условий» над такими ресурсами как «Znaj.ua», «Politeka.net» и «Hyderabad.com.ua».

«В случае этими тремя, то там владелец Павел Погиба, бывший мелкий банкир, сильно обиженный на Порошенко и Гонтареву, позиционирующий себя как Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины и Председатель Совета ТВ ВОО АНУ в Киеве, использует данные ресурсы в качестве информационного киллинга. При этом политики могут оплатить сайтам их «непредвзятость» – чтобы не трогали», – подчеркнул Коваленко.

Журналист напомнил, что началось все с судебного иска и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, который она подала 7 мая в Соломенский райсуд Киева против журналиста телеканала «1+1» Александра Дубинского, обвинявшего ее в хищениях и отмывании бюджетных средств под видом реформ.

«Разумеется, обвинения Супрун в хищениях Дубинский, как и многие другие свои высказывания «на камеру» не подтвердил документально, а лишь обеспечил высокопарными фразами, замешанными на примитивном уровне банального популизма и эмоциональной подачи», – подчеркнул журналист.

По словам Коваленко, в ближайшей перспективе «вырисовывается очень интересная картина» с судебными исками Игоря Смешко против всех фекометов, которую он назвал «ковровой бомбардировкой». В ближайшие недели или даже дни, «бомбардировка» накроет практически все ресурсы, которые заливали фейковые опусы против Игоря Смешко, оттягивая избирателей в пользу Анатолия Гриценко.