Российского журналиста Познера внесли в базу данных «Миротворца»

Он попал в базу данных за участие в антиукраинских пропагандистских акциях России, систематическое нарушение границы Украины и попытки легализации оккупации Крыма.

Известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера включили в базу сайта «Миротворец». Журналиста включили в раздел «Чистилище» 1 июня.

Познера внесли в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины» с целью посещения аннексированного Крыма, а также за «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытки легализации аннексии» Крыма.

По словам Познера, внесение в список «Миротворца» могло быть связано с его поездкой в Ялту в апреле в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал».

«Комментариев у меня нет. Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и всё», – написал журналист на своем сайте.

Напомним, ранее супругу Зеленского внесли, а потом удалили из базы «Миротворца».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной Рады Украины Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. В списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как «сепаратистов, террористов или агентов Кремля».