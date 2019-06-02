На этно-рок-фестивале Kozak FEST погиб человек в результате обрушения крыши

Из-за ураганного ветра, грозы и сильного ливня обрушилась, один человек погиб, еще двое получили сильные травмы, спасатели вытащили из-под завала 135 человек.

В Днепропетровской области в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST, из-за чего один человек погиб, двое пострадали, пишет «Интерфакс-Украина».

Согласно информации ГосЧС, погиб мужчина 1971 г.р. Еще два человека получили травмы. У женщины 1967 г.р. – перелом ноги, ее госпитализировали, у мужчины 1978 г.р. – перелом ступни.

Спасатели вытащили из-под завала 135 человек и 53 легковых автомобиля. Все мероприятия, запланированные на воскресенье, 2 июня, отменили.

«Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего», – говорится на странице фестиваля в Facebook.

Друзі, нажаль, ми вимушені повідомити вам сумну новину: через стихійне лихо всі заходи, які були заплановані на… Geplaatst door Kozak FEST op Zaterdag 1 juni 2019

На месте происшествия работал полк патрульной службы полиции «Днепр 1» и спасатели ГосЧС.

Музыкант Дмитрий Шуров, который должен был выступить на фестивале, опубликовал видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.

«Тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя. Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми», – написал Шуров.

Организаторы фестиваля намерены провести пресс-конференцию, где обещают ответить на вопросы о проведение фестиваля и о случившейся трагедии. Они приглашают журналистов принять участие в мероприятии, которое состоится в понедельник, в 10:00 в пресс-центре ИА «Мост-Днепр».

«Друзья, мы получаем очень много вопросов по поводу последних событий. Завтра мы выйдем на пресс-конференцию и подробно прокомментируем ситуацию на KOZAK Fest-2019», – говорится в сообщении на официальной странице фестиваля в Facebook.

Друзі, ми отримуємо дуже багато запитань з приводу останніх подій. Завтра ми вийдемо на прес-конференцію та детально… Geplaatst door Kozak FEST op Zondag 2 juni 2019

Фестиваль проходил с 31 мая в урочище Княжеские Байраки.