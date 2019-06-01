Швейцария направила гуманитарную помощь жителям оккупированного Донбасса

В гуманитарной помощи посольства Швейцарии в Украине средства для очистки воды, медицинское оборудование и препараты. После сокращения объемов российской «гуманитарной помощи» в ОРДЛО возник дефицит медицинских препаратов.

Посольство Швейцарии в Украине направило на оккупированные территории Донбасса 22 автомобиля с гуманитарным грузом весом более 400 тонн, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

«Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь общим весом почти 400 тонн», – говорится в сообщении.

Транспорт въехал на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ «Новотроицкое».

Ранее Минобороны сообщило, что в ОРДЛО возник дефицит медицинских препаратов, поскольку Россия сократила поставки медикаментов в составе «гуманитарных конвоев».

Напомним, Минфин упростил процесс получения гумпомощи.