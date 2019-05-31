Публикация стенограммы консультаций по роспуску Верховной Рады вызвал скандал

Парубий и Ляшко утверждают, что администрация президента Зеленского опубликовала от цензурированные стенограммы консультаций по роспуску Верховной Рады. У Зеленского это утверждение опровергают.

Стенограмма встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам, пишет «Громадське», отмечая, что представитель Зеленского ранее заявлял, что закрытые списки участники встречи поддержали.

Сегодня лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляют, что Администрация президента обнародовала цензурированную стенограмму встречи президента Владимира Зеленского с председателями фракций. Они заявили об этом на заседании парламента 31 мая, передает «Украинская Правда».

«Вчера Администрация президента, наконец, обнародовала стенограмму встречи президента Зеленского с лидерами парламентских фракций. Я внимательно ознакомился с этой стенограммой и утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурированном виде», – заявил Ляшко.

Он отметил, что вырезали в частности его разговор о том, что если «Зеленский будет нарушать закон, то его, как Пиночета, будут догонять всю жизнь».

«В этой стенограмме этого отрывка нет. Я обращаюсь к президенту Зеленскому – вы рассказывали о прозрачности. Если вы такой сторонник прозрачности, то для чего вводите цензуру?», – сказал Ляшко и потребовал обнародовать полное видео встречи с лидерами фракций и полную стенограмму.

«Потому что я помню, о чем тогда говорили, то в выступлении председателя парламента тоже вырезаны некоторые части», – подытожил Ляшко.

О том, что обнародованная стенограмма цензурированная, заявил и Парубий.

«Хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые искажения текста, изъяты некоторые предложения. Но даже с теми изменениями, каждый, кто прочитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно, что никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой. И то что было заявлено о договоренности с председателями фракций об открытых списках – это откровенная ложь», – заявил Парубий.

Он добавил, что «очень обидно, когда начинается президентство с антиконституционных указов и неправды».

«И это может прочитать любой человек. Большинство фракций выступали за открытые списки и не давали подтверждения на идею Богдана (Андрей Богдан, глава АП – ред.) о том, что необходимо сделать закрытые списки», – сказал Парубий.

Он также добавил, что само назначение Богдана вопреки закону о люстрации «для всех, кто от Майдана и до сегодня боролся за изменения в стране, является просто пощечиной в лицо».

В администрации президента Украины заявляют, что стенограмму встречи главы государства Владимира Зеленского 21 мая с главами фракций и руководством Верховной Рады не редактировали, пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на Администрацию президента и не называя имен.

«Не было никакой редакции, а если они будут дальше обманывать, мы предъявим общественности аудиозапись», – сказал источник в АП.

Также собеседник агентства отметил, что заместитель главы администрации Зеленского Руслан Стефанчук говорил правду о позиции участников встречи.

«Да, большинство участников встречи на словах были за открытые списки, но при этом говорили, что шансов принять избирательный кодекс (с открытыми списками) – ноль. Так что фактически они были готовы поддержать закрытые списки без мажоритарки. А в итоге оставили и закрытые списки, и мажоритарку», – сказали в АП.

Вечером 30 мая Администрация президента эту стенограмму опубликовала «в связи с многочисленными запросами».

Из опубликованной АП стенограммы видно, что договоренности на самом деле не было.

Представители БПП и НФ о закрытых списках не говорили. Юлия Тимошенко высказалась за «обнародованные» списки. «Самопомич» не против закрытых. Виталий Хомутынник – за открытые списки, а Ярослав Москаленко предлагал пока не трогать избирательное законодательство. Олег Ляшко высказался за пропорциональную систему и трансформацию предложений Зеленского.

Ляшко сказал: «Давайте изменим избирательную систему и уберем эту составляющую коррупции – это мажоритарную». В то же время он отметил: «Есть Избирательный кодекс, который невозможно принять, там 4 тысячи поправок, мы его не примем. Есть и другой закон, который предусматривает, условно говоря, закрытые списки – его можно трансформировать, его можно пересмотреть».

Тимошенко заявила: «Нужно принимать пропорциональную систему, но с очень серьезным контролем публичным, общественным, списки, которые могут быть заранее обнародованы».

Хомутынник сообщил: «Мы будем поддерживать, если будет на это согласие, закон об открытых списках, который был принят в первом чтении. Если он будет доработан с понижением барьера до 3%, то, я думаю, что мы сможем найти консенсус».

«В парламенте при закрытых списках формировались такие межфракционные объекты секретарш, водителей, охранников, которые проходили в списках – и никто не знал этих людей до момента избранием их народными депутатами, и люди были удивлены, когда посмотрели на настоящий состав. Поэтому, открытые списки – фактически это те же партийные списки, но с максимальным приближением к людям. Это, наверное, должно иметь смысл», – добавил он.

Москаленко отметил, что «в 2014 году, если бы не было 12 мажоритарщиков, неизвестно по какому курсу пошла бы эта страна», а ранее политические списки в народе называли «преступными организованными группами».

«Сегодня говорить о списках, о том законе, который есть, – мы выборы эти просто не проведем, и вы это все знаете за этим столом. Мы просто их не проведем априори. Менять их «на коленке», «на скаку» – мы также этого не сделаем. Ведите политические силы под своим брендами людей по мажоритарке – и нет никаких вопросов», – добавил он.

В АП считают, что данная ситуация является исчерпывающим ответом на вопрос, было ли у лидеров фракций и руководства Рады «хоть малейшее желание хотя бы сделать первый шаг в борьбе с политической коррупцией».