Путин присвоил имя художника Айвазовского аэропорту оккупированного Симферополя

В то же время аэропорт уже носит имя героя крымскотатарского народа летчика Амет-Хана Султана. Верховная Рада присвоила это имя аэропорту Симферополя в 2015 году.

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Симферополя, который находится под контролем российской оккупационной власти, имя художника Ивана Айвазовского, хотя в 2015 году Верховная Рада Украины присвоила ему имя летчика Амет-Хана Султана. Указ о присвоении имени крымскому аэропорту http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905310002?index=0&rangeSize=1.

Текст указа Путина. Текст указа Путина. Пред 1 из 2 След

Амет-Хан Султан – один из главных героев крымскотатарского народа, дважды Герой СССР. В годы Великой Отечественной войны выполнил 603 боевых вылета, сбив 49 самолетов противника. Заслуженный летчик-испытатель, главный персонаж снятого крымскими татарами фильма «Хайтарма». Погиб в испытательном полете.

Иван Айвазовский – известный художник армянского происхождения XIX века, живший в Крыму.

Аэропорт «Симферополь» находится на оккупированной территории Крыма и формально объявлен закрытым. Полеты из него выполняют только российские авиакомпании.