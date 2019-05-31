Белый дом назначил временного поверенного в Украине

Должность временного поверенного в Украине заняла Кристина Квин, которая перед этим больше шести лет работала в посольстве США в Париже исполняющей обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам. 28 мая она приехала в Киев, сообщила пресс-служба посольства США.

Квин также раньше работала на разных должностях в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России, Филиппинах и в миссии США в Европейском союзе.

В Государственном департаменте США Квин работала над вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией.

Квин имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

Напомним, что посол США в Украине Мари Йованович покинула должность с 20 мая. Она прибыла в Украину в 2016 году на смену Джеффри Пайетту.