Парубий намерен помещать Зеленскому отменить закон о языке, квоты и декоммунизацию

Накануне совладелец группы «Квартал 95» Борис Шефир призвал к отмене закона о государственном языке, квот на радио- и телевещание на украинском языке и пересмотреть декоммунизацию.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о вызовах перед страной в связи с заявлениями представителей команды президента Владимира Зеленского о необходимости пересмотра закона о функционировании украинского языка как государственного, передает «Левый Берег».

«Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать – и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть», – сказал Парубий на заседании парламента в пятницу.

«Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни отменить квоты, ни отменить декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Много сыновей и дочерей Украины положили за это свою жизнь. Поэтому нам нужно объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Нужно стоять плечо к плечу. И я уверен: реванш не пройдет», – подчеркнул спикер.

Парубий с сожалением отметил, что Украина сейчас переживает тяжелые времена и «кризис, связанный с действиями президента и вчерашнее обнародование стенограммы это подтвердило».

Как сообщалось, совладелец группы «Квартал 95» Борис Шефир в интервью интернет-изданию «Детектор Медиа» выразил мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и «принять нормальный закон».

Говоря о языковых квотах на телевидении и радио, Шефир отметил: «Квоты и запреты – это плохо. Любые. Это противоречит Конституции. Статью 10, где идет речь о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский (отдельно выделенный) государство поддерживает и развивает. Квоты – это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциями, например, в налогообложении».

«Я ожидаю пересмотра квот. 90% – это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны», – сказал Шефир. Он добавил, что сейчас «не нужно теребить проблему языка, т.к. она делит общество».

«Вначале нужно войну остановить, а потом решать другие задачи», – подытожил Шефир.

Вице-премьеры Украины Павел Розенко и Вячеслав Кириленко заявили о неприемлемости возможной отмены закона об украинском языке.