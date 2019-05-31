Прокуратура Крыма возбудила уголовные дела по фактам задержания оккупантами крымскотатарских активистов

В Украине возбудили дело о незаконном лишении свободы крымскотатарских активисток Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой.

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы российскими оккупантами крымскотатарских активисток Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой, сообщается на странице в Facebook крымской прокуратуры.

«По факту незаконного задержания 30 мая 2019 на территории оккупированного полуострова крымскотатарских активисток Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой следователями Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе начато уголовное производство по ч. 2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы)», – подчеркивается в сообщении прокуратуры.

За это предусмотрена уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы.

ПРОКУРАТУРА КРИМУ ЗДІЙСНЮЄ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА ФАКТОМ ЗАТРИМАННЯ ОКУПАНТАМИ… Geplaatst door Прокуратура Автономної Республіки Крим op Vrijdag 31 mei 2019

Напомним, 30 мая в Крыму задержали двоих крымскотатарских активисток.

Правозащитницу и гражданскую журналистку Лютфие Зудиеву задержали в Джанкое на рынке. Полицейские заблокировали ее автомобиль и попросили проехать с ними в отделение полиции в Симферополь, для составления протокола об административном нарушении, и протокола о задержании.

Координаторку инициативы «Крымское детство» Мумине Салиеву задержали в Бахчисарае возле её дома но улице Мира. Сотрудники ЦПЭ сказали, что она должна поехать с ними в Симферополь в отделение центра, после этого связь с ней пропала.

В тот же день, адвокат Эмиль Курбединов заявлял, что его не пускали к задержанным.

Как сообщает проект «Радио Свобода» информационный портал «Крым.Реалии», сегодня над активистками состоится суд. Их обвиняют в «демонстрации запрещенной символики».

Около 300 человек со всего Крыма приехали к подконтрольному России Киевскому райсуду Симферополя поддержать крымскотатарских активисток Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву, в отношении которых сегодня рассмотрят административные дела по ст. 20.3 КоАП России.