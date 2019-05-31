Совладелец «Квартала 95» заявил, что с Россией можно «договорится»

Борис Шефир считает, что с Россией можно договориться о прекращении войны. Он так же высказался за сокращение языковых квот и отмену закона о языке.

Совладелец «Квартала 95» Борис Шефир считает, что при сильном желании можно договориться с российскими властями и закончить войну на Донбассе. Он заявил об этом в интервью «Детектор Медиа».

«Надо войну заканчивать… Если мы сильно захотим, то мы с ними, с российскими властями, договоримся», – сказал Шефир, подчеркнув, что заканчивать войну на условиях противника «нельзя ни в коем случае».

«У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход», – сказал Шефир.

«Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин – маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив», – добавил совладелец «Квартала 95».

Шефир также полагает, что президент Зеленский не намерен находиться на этом посту долгое время: «Наш президент – необычный президент. Он не собирается зарабатывать на этой должности и не собирается там долго оставаться», – сказал он.

Говоря о языковых квотах на телевидении и радио, Шефир отметил: «Квоты и запреты – это плохо. Любые. Это противоречит Конституции. Статью 10, где идет речь о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский (отдельно выделенный) государство поддерживает и развивает. Квоты – это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциями, например, в налогообложении».

«Я ожидаю пересмотра квот. 90% – это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны», – сказал Шефир. Он добавил, что сейчас «не нужно теребить проблему языка, т.к. она делит общество».

«Вначале нужно войну остановить, а потом решать другие задачи», – подытожил Шефир.

Напомним, ранее президент Зеленский назначил своим первым помощником брата Бориса Шефира Сергея.