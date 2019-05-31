Поместные православные церкви пытаются решать свои проблемы за счет Украины, – Кирилл Говорун

Украинский вопрос стал важнейшим фактором межправославных отношений. Такое мнение в интервью «Левому Берегу» высказал известный богослов, ученый, профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе архимандрит Кирилл Говорун.

«А они, межправославные отношения, сложные, в них доминирует не солидарность, а столкновение или сосуществование в собственных интересах поместных церквей. И в сложную ткань, в которой соединены нити различных интересов поместных церквей, вошла Украина, радикально изменив ткань отношений. Теперь церкви выстраивают отношения друг с другом и с Константинопольским патриархатом, принимая во внимание Украину», – отметил архимандрит.

Также, по его словам, Украина стала предметом торга во взаимоотношениях между церквями.

«К примеру, Вселенский патриарх находится с визитом в Греции, где встречается с архиепископом Афинским, с которым у него очень сложные отношения. Есть целый ряд вопросов, проблем в отношениях между двумя церквями, и они пытаются решать эти проблемы, принимая во внимание, в том числе, и Украину. Я сейчас сильно упрощаю, но можно допустить, что архиепископ Афинский заявит о признании украинской церкви уже в этом году, но сделает это не потому, что так любит украинскую церковь или переживает за происходящее здесь, а потому что хочет решить какие-то свои вопросы в двусторонних отношениях с Константинополем», – заявил Кирилл Говорун.

Напомним, что в последнее время почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сделал ряд высказываний относительно неудовлетворенности от полученного украинской церковью Томоса. Он так же продолжает издавать указы от имени Киевского патриархата.