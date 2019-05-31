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Поместные православные церкви пытаются решать свои проблемы за счет Украины, – Кирилл Говорун

Украина стала предметом торга во взаимоотношениях между церквями. Посредством Украины церкви пытаются решить свои проблемы.

Украинский вопрос стал важнейшим фактором межправославных отношений. Такое мнение в интервью «Левому Берегу» высказал известный богослов, ученый, профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе архимандрит Кирилл Говорун.

«А они, межправославные отношения, сложные, в них доминирует не солидарность, а столкновение или сосуществование в собственных интересах поместных церквей. И в сложную ткань, в которой соединены нити различных интересов поместных церквей, вошла Украина, радикально изменив ткань отношений. Теперь церкви выстраивают отношения друг с другом и с Константинопольским патриархатом, принимая во внимание Украину», – отметил архимандрит.

Также, по его словам, Украина стала предметом торга во взаимоотношениях между церквями.

«К примеру, Вселенский патриарх находится с визитом в Греции, где встречается с архиепископом Афинским, с которым у него очень сложные отношения. Есть целый ряд вопросов, проблем в отношениях между двумя церквями, и они пытаются решать эти проблемы, принимая во внимание, в том числе, и Украину. Я сейчас сильно упрощаю, но можно допустить, что архиепископ Афинский заявит о признании украинской церкви уже в этом году, но сделает это не потому, что так любит украинскую церковь или переживает за происходящее здесь, а потому что хочет решить какие-то свои вопросы в двусторонних отношениях с Константинополем», – заявил Кирилл Говорун.

Напомним, что в последнее время почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сделал ряд высказываний относительно неудовлетворенности от полученного украинской церковью Томоса. Он так же продолжает издавать указы от имени Киевского патриархата.

Источник Левый Берег
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