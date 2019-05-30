Конституционный суд назначил дату начала рассмотрения иска на указ о роспуске Верховной Рады

4 июня Конституционный суд Украины начнет рассмотрение указа о законности роспуска Рады. В первую очередь суд определит форму конституционного производства по этому делу.

Конституционный суд Украины включил в повестку дня на 4 июня конституционное представление 62 народных депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов, сообщается в повестке дня заседаний суда.

Заседание назначено на вторник, 4 июня, в 10:00 в Большой палате Конституционного суда. На первом заседании будет рассмотрен вопрос об определении формы конституционного производства по этому делу.

Напомним, 24 мая 2019 года в Конституционный суд поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах. Группа народных депутатов из фракции «Народного фронта» считает, что коалиция фракций «Европейская Украина» прекратила свое существование 17 мая, поэтому у депутатов было еще 30 дней до создания новой коалиции, и в этот период роспуск парламента является неконституционным.