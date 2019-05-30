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Прокуратура рассматривает три версии крушения Ми-8 с военными

Следствие назвало три версии крушения Ми-8 с военными, которые проверяет в настоящее время прокуратура.

Следователи рассматривают несколько версий крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области, сообщил на брифинге начальник управления Военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, пишет «РБК-Украина».

Прокурор назвал несколько версий падения вертолета, среди которых – техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.

«Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и техническую неисправность, некачественное топливо, некачественную подготовку к проведению полетов. Все эти версии прорабатываются, каждой версии будет предоставлена определенная правовая оценка», – сказал начальник управления.

По факту крушения военного вертолета прокуратура Ровенского гарнизона зарегистрировала уголовное производство по признакам ст. 416 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и другие тяжелые последствия.

Напомним, сегодня ночью в Ровенской области при крушении вертолета Ми-8 погибли четверо военных.

Источник РБК-Украина
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