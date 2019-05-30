Верховная Рада призывает мир осудить нарушения властями России прав и свобод коренных народов

Верховная Рада Украины приняла обращение к мировому сообществу с призывом осудить нарушения федеральными властями России прав и свобод коренных народов Российской Федерации. В тоже время парламент отказался принять отставку премьер-министра Гройсмана.

В четверг, 30 мая, согласно повестке дня, народные депутаты рассмотрели и приняли проект постановлений «Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира относительно осуждения нарушения прав коренных народов в Российской Федерации». Проект постановления был зарегистрирован под №10125, его поддержали поименным голосованием 90 народных депутатов Украины, сообщается на официальном портале украинского парламента.

Принятие данного обращение к мировому сообществу приветствовали лидеры общественного движение народов Поволжья «Свободный Идель-Урал», которые борются за права самоопределения всех волжских народов, Рафис и Нафис Кашаповы, Сыресь Боляень (Александр Болькин). Как сказал в своем комментарии для «POLITua» председатель эрзянского национального общества в Украине «Эрзянь Вал» Сыресь Боляень, это является очень хорошей новость, так как в Российской Федерации права коренных народов ущемляются и проводится, по факту, принудительная русификация.

«Украина окончательно подтвердила, что из положения жертвы российской агрессии она поднялась до статуса не просто субъекта международной политики, но арбитра, представителя и защитника угнетаемых, уничтожаемых Российской Федерацией народов! Народов страны агрессора! Высшая степень проявления милосердия и политической мудрости! Слава Украине!», – подчеркнул Сыресь Боляень в своем комментарии.

Он так же отметил существование проблем, с которыми сталкиваются коренные народы России при попытках сохранить свой язык и культуру. Подчеркивается, что в системе школьного образования России практически нет места преподаванию на языках коренных народов России, а история и культура коренных народов занимают маргинальное положение.

Кроме того Верховная Рада рассматрела вопрос об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Соответствующее постановление зарегистрировано под номером №10341.

Верховная Рада в итоге отказалась принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За нее проголосовали только 97 депутатов, сообщает «Левый Берег».

«Владимир Борисович, члены Кабинета министров, призываю вас и дальше системно работать для развития Украины», – сказал после голосования спикер Андрей Парубий.

Гройсман в свою очередь поблагодарил депутатов за доверие и призвал их поддерживать Кабинет министров и дальше.

«Я слышу много критики в наш адрес. Иногда она бывает справедливой. Вы думаете, я не понимаю, насколько сложные вопросы сегодня перед нашей страной? Насколько людям сегодня непросто? Думаете, просто быть премьер-министром коалиционного правительства, в котором нужно находить консенсусные решения? Легко сегодня обслуживать государственный долг? Но я реалист и знаю, что те шаги, которые мы делали, они начинают изменения. И эти изменения будут более быстрыми, если парламентские фракции вне зависимости от политической принадлежности будут объединяться и голосовать», – сказал Гройсман.

Был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки». Законопроект был зарегистрирован под номером №6350.

На этот пленарный день также запланировано рассмотрение ряда других законодательных инициатив, в частности проекты законов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)» №10181 и «О сельскохозяйственной кооперации» (№№6527, 6527-1, 6527-д).

В повестку дня внесен вопрос о ратификации международных соглашений, внесение изменений в Уголовный кодекс, ряд вопросов социальной сферы.