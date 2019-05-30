Россия незаконно добывает большие объемы газа на месторождениях оккупированного Крыма

Гендиректор «Черноморнефтегаза» Нежнова расскзала о том, что Россия добыла из месторождений в Крыму более 9 млрд кубометров газа. При этом Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование – все работает на износ.

Россия добыла из месторождений в аннексированном ею Крыму более 9 млрд кубометров газа, сообщила генеральный директор компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова, передает «Крым.Реалии».

«Россия до сих пор добывает газ. И на сегодняшний день Россия нелегитимно из всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла

9 млрд кубометров газа. Когда я видела наши буровые «Петр Годованец» и «Украина», на них закрасили названия. Визуально буровые вышки в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. Россияне не вкладывают в месторождения, в оборудование – все работает на износ», – сказала Нежнова.

По данным «Нафтогаза», сегодня Россия использует недра девяти месторождений «Черноморнефтегаза».

Буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» захватили 2014 г. во время аннексии Крыма Россией. Таким образом «Нафтогаз Украины» потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.

В 2016 году на захваченные Россией буровые установки «Черноморнефтегаза» наложен арест.