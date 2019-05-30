В зоне ООС обнаружено тело украинского сапера пропавшего во время боя 27 мая

Возле Попасной, в зоне проведения ООС, нашли тело сапера, пропавшего без вести 27 мая во время боя с российскими оккупационными силами. Тело погибшего воина эвакуировано на временно оккупированную территорию.

Сапер 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который пропал без вести во время боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков российско-оккупационных формирований, погиб, сообщает пресс-центр 54-й ОМБр.

«Около 15:00 29.05.19 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ, группы «Эвакуация 200» на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего нашей бригады солдата Степанченко Б., который 27.05.19 в составе группы саперов в районе н.п Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений бригады и попали в засаду ДРГ противника», – говорится в сообщении.

Тело погибшего воина эвакуировано на временно оккупированную территорию. Передача тела представителям ВСУ планируется 31 мая на КПВВ «Счастье».

Близько 15.00 29.05.2019 року в результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ, групи "Евакуація 200" на місці… Geplaatst door 54 окрема механізована бригада op Woensdag 29 mei 2019

27 мая ДРГ боевиков российско-оккупационных формирований атаковала группу украинских саперов, которые выполняли боевое задание на переднем крае обороны одного из механизированных подразделений 54-й ОМБр. В ходе боя украинские бойцы ликвидировали двоих и ранили одного боевика. Один украинский военнослужащий пропал без вести. Для поддержки ДРГ оккупанты применили тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.