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США подозревают Россию в проведение ядерных испытаний

Пентагон подозревает Россию в нарушение моратория на проведения ядерных испытаний и испытания зарядов малой мощности.

В Министерстве обороны США выразили опасения по поводу возможного проведения Россией испытаний ядерного оружия. О том, что Москва может проводить испытания малой мощности, заявил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли, сообщает «Радио Свобода».

В частности, в Вашингтоне подозревают, что Россия, скорее всего, не соблюдает положения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подписавшие документ страны ввели полный мораторий на эту практику.

По словам Роберта Эшли, у России есть техническая возможность провести испытания вопреки исходящим из договора запретам.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.

Источник Радио Свобода
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