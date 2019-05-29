Саакашвили прилетел в Киев

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прилетел в Украину. Ранее Сакашвили вручили удостоверение необходимое для возвращения в Украину.

После получения удостоверения на возвращение он вылетел в Украину. В ГПСУ заявили, что теперь нет препятствий для въезда политика в страну. Прямую трансляцию своего прибытия Саакашвили вел в Facebook.

Саакашвили прилетел в аэропорт «Борисполь» рейсом из Варшавы. Его встречали десятки сторонников и большое количество журналистов.

Довгоочікуване повернення. Саакашвілі прилетів до Києва Довгоочікуване повернення. Зустрічаємо Михайла Саакашвілі! Geplaatst door Mikheil Saakashvili op Woensdag 29 mei 2019

Саакашвили прошел паспортный контроль. В терминале его встретили хлебом и солью, а также групповым скандированием «Миша».

Ранее бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили получил удостоверение личности на возвращение в Украину. Саакашвили сам сообщил об этом в своем Facebook.

«Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение Украины! А сейчас в аэропорт и в Киев!», – написал он.

Чарівна консул України видала мені в посольстві у Варшаві Посвідчення особи на повернення в Україну!А зараз в аеропорт… Geplaatst door Mikheil Saakashvili op Woensdag 29 mei 2019

Напомним, что 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.

После этого стало изваестно, что экс-губернатор должен вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.

Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.

Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.