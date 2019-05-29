МВФ пересмотрит программу сотрудничества с Украиной

Аналитики американского банка «J.P. Morgan» прогнозируют, что визит миссии Международного валютного фонда в Украине завершится без принятия решения о выделении очередного транша по программе stand-by, сообщает «Экономическая Правда».

«Мы полагаем, что текущая (программа) SBA будет отменена и заменена новой, но неопределенность по срокам возрасла», – говорится в комментарии «J.P. Morgan», вышедшем после инаугурации Владимира Зеленского и его заявления о роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах.

Аналитики ухудшили прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 3,4% в связи с замедлением экономического роста в первом квартале.

По мнению «J.P.Morgan», в условиях слабой оппозиции и подавшего в отставку премьер-министра политическая сила Зеленского «Слуга народа» могла бы получить большинство в новой Раде, если бы был принят новый Избирательный кодекс.

21 мая в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Эксперты МВФ должны оценить выполнение Киевом условий программы. Директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил 23 мая, что Фонд готов вернуться к обсуждению дальнейшего сотрудничества с Украиной после парламентских выборов и формирования нового правительства.

«Миссия Фонда сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации, а также экономической политики», – подчеркнул Райс.

На просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

«Как только новое правительство будет сформировано после (внеочередных парламентских – ред.) выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной», – отметил Райс.

Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, представляет ли риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины решение о роспуске Верховной Рады Украины и отставки правительства.

«Мы не комментируем политические изменения в какой-либо стране, следовательно я не буду комментировать этого в контексте Украины», – отметил Райс.

В связи с этим он вновь подчеркнул, что МВФ будет готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, отметив, что «МВФ тесно сотрудничал с Украиной на протяжении последних лет».

Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард направила письмо Владимиру Зеленскому, в котором поздравила его с победой на выборах.

«Она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов помочь», – отметил представитель Фонда.

28 мая с представителями МВФ встретился президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы СНБО, экс-министра финансов Александра Данилюка, новая украинская власть будет активно сотрудничать с МВФ относительно подготовки новой программы.

«Я думаю, что это будет уже после парламентских выборов и формирования правительства. Смотрите, транш важен, но он важен прежде всего для Национального банка, который пополняет золотовалютные резервы. Сейчас на этом этапе важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства, как внутренние – по бюджету, так и внешние», – сказал он журналистам во вторник после брифинга, посвященного встрече президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды с миссией МВФ.

Данилюк подчеркнул, что для этого важно продолжать сотрудничество с МВФ.

Он отметил, что во встрече принимали участие глава НБУ Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Мы достаточно детально проговорили все элементы сотрудничества», – указал секретарь СНБО.

В то же время, как сообщает «Интерфакс-Украина», аналитики Bank Of America Merrill Lynch (BoAML) пологают, что заявление президента Владимира Зеленского о четких намерениях в дальнейшем обслуживать государственный долг и продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) могло бы повысить доверие к экономической политике новой власти.

Как отмечается в экономическом обзоре BoAML, дискуссия о целесообразности объявления Украиной дефолта имела ограниченное влияние на рынок, поскольку власти сразу же указали на то, что такой вариант не рассматривается.

В то же время аналитики подчеркнули, что от президента соответствующего заявления не последовало.

Почти все инвесторы довольны новыми властями, однако все же остается обеспокоенность относительно будущей экономической политики, указывается в обзоре.

«У большинства инвесторов, с которыми мы общались, наибольшую озабоченность вызывает уровень зависимости г-на Зеленского от г-на Коломойского», – подчеркнули аналитики BoAML.

Тогда как четкая публичная позиция Зеленского могла бы очертить конкретную границу между официальной позицией и «взглядами любых частных лиц», отмечается в обзоре.

BoAML также указывает, что понижение стоимости украинских еврооблигаций снижает способность противостоять возможным новым потрясениям, особенно если официальные власти не в состоянии будут передать обнадеживающие сообщения о том, что официальная позиция и чьи-то заявления – это разные вещи.

Цена потенциальных ошибок в коммуникации может быть слишком высока, указали аналитики.

Как пример BoAML приводит оговорку президента Беларуси Александр Лукашенко в январе 2015 года, когда он по ошибке публично предложил реструктуризацию внешнего долга страны вместо его рефинансирования. Несмотря на то, что президент быстро уточнил, что имел в виду рефинансирование, бонды не смогли восстановиться после изначального падения на 25-27%.

В последствии рынку потребовалось почти два месяца, чтобы вернуться к уровню, который был перед таким комментарием, добавили в BoAML.

Как сообщалось, на фоне комментариев экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского FT на выходных о целесообразности дефолта стоимость украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов во вторник утром просела до 1% и даже несколько более по самым длинным бумагам, так как в понедельник на рынке США и Великобритании был банковский выходной. Однако к концу 28 мая бумаги отыграли часть падения, потеряв за день в цене до 0,4%.

Напомним, что вчера на торгах курс гривны заметно просел. Эксперты пологают, что это связано с заявлениями олигарха Игоря Коломойского о «необходимости» дефолта в Украине.