Шуфрич своим заявлением о Турчинове пытается выслужиться перед Путиным, – Тетрук

В «Народном фронте» считают, что экс-регионалы желают взять реванш, после смены президента в Украине.

Обращение «Оппоблока» в Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, а также в Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело против бывшего председателя Верховной Рады Украины, исполняющего обязанности Президента Украины в 2014-м году Александра Турчинова – не что иное, как попытка реванша и получения политических бонусов от Путина. Так обращение прокомментировал первый заместитель руководителя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны, передает «Левый Берег».

«Бывшие соратники Януковича требуют привлечь Александра Турчинова, одного из лидеров «Народного фронта», к ответственности за то, что в 14-м году во время открытой агрессии России против Украины он, как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, отдал приказ нашим солдатам защищать Украину, территориальную целостность и украинских граждан от российского оккупанта. Фамилия этого бывшего «регионала» – Нестор Шуфрич», – заявил Тетерев.

Экс-регионал Нестор Шуфрич известен своей откровенно пророссийской позицией, которую не скрывает. Он является одним из основных проводников пророссийской политики в Верховной Раде и тесно связан с кумом Путина Виктором Медведчуом.

«Шуфрич известен тем, что много лет находится на побегушках у кума Путина Медведчука. Это человек, который ради своего босса и босса своего босса Путина готова переносить пинки и пренебрежение от Украинской, чтобы только с щенячьим писком заслужить ласково руку хозяина на загривке», – подчеркнул народный депутат.

По словам Тетерука, именно благодаря подготовке, мужеству и государственной позиции Александра Турчинова враг получил отпор в 2014 году. Иначе могла упасть вся Украина. Кремль планировал прорваться по суше в оккупированный Крым и заставить капитулировать нашу Независимость.

«Это приказ Турчинова защитил мирный Харьков, Запорожье, Днепропетровск, всю Левобережную Украину от оккупации и пламя войны. Это был приказ, который дал возможность жителям части Донецкой и Луганской областей жить в своей родной Украине. Этот приказ дал время на формирование международного антипутинского фронта. Именно по этому приказу десятки тысяч добровольцев стали на линию обороны, защищая нашу землю. Мир увидел волю украинцев к свободе, демократии и движение к европейской семье народов», – заявил Тетерев.

В тоже время в «Народном фронте» уверены, что экс-регионалы, бывшие близкие соратники беглого экс-президента Украины Виктора Януковича готовят полноценный реванш антимайдановских сил и подчинения страны Кремлю и лично нацлидеру России Владимиру Путину.

«Сегодня вы решили, что пришло ваше время. Что реванш может состояться. Некоторые обстоятельства после президентских выборов подали вам надежду. Однако Украина дорого заплатили за свою свободу. Слишком дорого. И это цена, которая никогда не позволит нам забыть, кто такие Путин, Медведчук, Шуфрич и вся антиукраинская камарилья», – сказал первый заместитель руководителя фракции.

Тетрук призывает недопустить в Украине6 реванша и поставить на его пути надежный заслон.

«Народный фронт» предупреждает коллаборационистов: заберите свои грязные лапы от украинских государственных деятелей, защитников Украины. Иначе однажды вас вслед за Януковичем будет принимать российский Ростов», – подытожил Андрей Тетерук.

Напомним, что 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили.