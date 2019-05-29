ГБР проводит проверку исчезновения техники из «ситуативной комнаты» в Администрации президента

Государственное бюро расследований заинтересовалось пропажей мониторов и видеосервера из «ситуативной комнаты» в Администрации президента Украины, говорится на странице Бюро в Facebook.

Следователи намерены проверить, не допустили ли должностные лица Администрации президента Украины потери материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 УК (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

#ДБР розслідує факт зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації Президента УкраїниСлідчі… Geplaatst door Державне бюро розслідувань op Woensdag 29 mei 2019

Напомним, 28 мая новый секретарь СНБО Александр Данилюк опубликовал видео из ситрума на Банковой с голыми стенами и дырками под кабели и заявил об исчезновении серверов с секретной информации.

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко в ответ заявил, что бывший президент арендовал мониторы для ситрума за собственные деньги и, покидая должность, вернул их владельцу. Он также сообщил, что никакой секретной информации в ситуационной комнате не хранилось.

Версию Цеголко подтвердил бывший замглавы АП Дмитрий Шимкив и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.